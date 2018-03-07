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18:55 07.03.2018

Полиция Киева готовит подозрения причастным к забрасыванию камнями здания Россотрудничества

Полиция Киева готовит подозрения причастным к забрасыванию камнями здания Россотрудничества

Полиция г.Киева установила круг лиц, причастных к забрасыванию камнями здания Российского центра науки и культуры на Подоле (Россотрудничества) в Киеве, им готовятся подозрения в совершении правонарушения.

"По инциденту вокруг Россотрудничества ведется расследование, и мы готовим подозрения. Сейчас мы эти документы доработаем, и подозрения будут вручены", - рассказал в среду агентству "Интерфакс-Украина" начальник ГУ Национальной полиции г.Киева Андрей Крищенко.

"Лица установлены и будут привлечены к ответственности за правонарушение, предусмотренное ст.296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство - ИФ)", - добавил начальник главка.

Как сообщалось, 18 февраля 2018 года в ходе акции активисты националистических организаций забросали камнями здание Россотрудничества. После этого часть участников акции подошли к зданию "Альфа-Банка" на расположенной рядом ул.Сагайдачного и также бросила в него несколько камней. На момент событий полиция никого не задерживала.

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