События

11:37 07.03.2018

Взрыв возле ст.м. "Лесная" совершил полицейский, экс-"беркутовец"

Взрыв возле ст.м. "Лесная" совершил полицейский, экс-"беркутовец"

Сотрудники Службы безопасности Украины проводили спецоперацию по задержанию торговца оружием, бывшего "беркутовца", действующего сотрудника полиции, при задержании он бросил гранату в сотрудника спецслужбы, сообщила агентству "Интерфакс-Украина" спикер СБУ Елена Гитлянская.

"Это была спецоперация СБУ по задержанию торговца оружием, бывшего "беркутовца", нынешнего сотрудника полиции. В ходе задержания он бросил гранату в нашего сотрудника", - сказала она.

Е.Гитлянская добавила, что по данному факту открыто уголовное производство по ст. 348 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). По ее словам, у пострадавшего сотрудника СБУ легкие телесные повреждения.

Как сообщал отдел коммуникации полиции Киева, накануне поздно вечером в дежурную часть Деснянского управления полиции поступило сообщение о том, что возле станции метро "Лесная", рядом с остановкой общественного транспорта, взорвался автомобиль.

Предварительно установлено, что неизвестный взорвал машину гранатой, в результате чего один человек с осколочным ранением доставлен в больницу.

На поиски злоумышленника ориентированы все патрульные наряды и оперативники столицы. Введен план "Сирена".

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