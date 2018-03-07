События

10:18 07.03.2018

Полиция ищет злоумышленника, подорвавшего гранатой автомобиль у ст.м. "Лесная" в Киеве

Патрульные наряды и оперативники ищут злоумышленника, который вечером 6 марта подорвал гранатой автомобиль возле станции метро "Лесная" в Киеве, в результате чего осколочное ранение получил мужчина.

Как сообщает в среду отдел коммуникации полиции Киева, накануне поздно вечером в дежурную часть Деснянского управления полиции поступило сообщение о том, что возле станции метро "Лесная", рядом с остановкой общественного транспорта, взорвался автомобиль.

На месте происшествия работали спасатели и следственно-оперативная группа. Предварительно установлено, что неизвестный взорвал машину гранатой, в результате чего один человек с осколочным ранением доставлен в больницу.

На поиски злоумышленника ориентированы все патрульные наряды и оперативники столицы. Введен план "Сирена".

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