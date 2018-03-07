События

09:50 07.03.2018

"Укрзализныця" совместно с полицией разоблачили расхитителей ГСМ

"Укрзализныця" совместно с полицией разоблачили расхитителей ГСМ

Работники департамента безопасности регионального филиала "Одесская железная дорога" ПАО "Укрзализныця" совместно с Национальной полицией Украины и управлением уголовного розыска ГУНП в Черкасской области разоблачили группу, которая разворовывала горюче-смазочные материалы собственности "Укрзализныци".

Как сообщила пресс-служба ПАО, в ходе следственных действий установлено, что в ее состав входят и железнодорожники - работники локомотивного депо "Христиновка".

Так, 22 февраля была установлена причастность и задокументирован факт похищения 320 литров дизельного топлива из тепловоза машинистом и помощником машиниста локомотивного депо "Христиновка" регионального филиала "Одесская железная дорога". Во время проведения обысков у фигурантов изъято 54 канистры емкостью по 30 л каждая и две бочки с дизельным топливом емкостью по 200 л.

Кроме того, установлено, что указанные работники вместе с отдельными руководителями локомотивного депо "Христиновка" входили в состав группировки, организованной посторонним гражданином, и в течение длительного времени систематически похищали дизтопливо из локомотивов. Общий объем похищенного топлива составляет более 9 тыс. л, его рыночная стоимость - около 227 тыс. грн.

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище, или причинившая значительный ущерб – ИФ).

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Интерфакс-Украина
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