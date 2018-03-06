Amnesty International призывает власти расследовать пропорциональность использования силы в отношении демонстрантов возле Рады 3 марта

Организация Amnesty International призывает руководство Украины провести быстрое и беспристрастное расследование событий во время демонтажа палаточного городка под Верховной Радой утром 3 марта 2018 года.

В заявлении, размещенном во вторник на сайте Amnesty International Украина, организация призывает "оценить пропорциональность использования силы в отношении вооруженных демонстрантов и расследовать сообщения о чрезмерном, неизбирательном и произвольном использовании силы против мирных демонстрантов и журналистов работниками Национальной полиции и Национальной гвардии".

Организация напоминает, что во время проведения следственных действий 3 марта в палаточном городке у Верховной Рады начались столкновения между работниками полиции и протестующими. В результате были задержаны более 100 человек, и, по меньшей мере, 19 человек получили травмы головы вследствие действий полиции.

"Любое применение силы в отношении мирных демонстрантов и журналистов, а также непропорциональное применение силы против вооруженных демонстрантов недопустимо", - сказано в заявлении.

Вместе с тем, в Amnesty International обратили внимание, что несколько журналистов пожаловались на препятствование их профессиональной деятельности и применение силы против них.

"Так, против журналиста Сергея Нужненко был применен газовый баллончик, когда он снимал действия полиции под Верховной Радой. Работник полиции подошел к Сергею Нужненко со спины и распылил содержимое баллончика ему в лицо. В результате журналист получил химический ожог глаз. Другой журналист Богдан Кутепов сообщил о том, что работник полиции ударил его по ноге и препятствовал выполнению его профессиональных обязанностей, выведя его за периметр палаточного городка", - сообщили в организации.

"Призываем руководство государства безотлагательно отреагировать на ситуацию", - сказано в заявлении Amnesty International.