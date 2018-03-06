В Бразилии грабители за шесть минут похитили $5 млн из грузового самолета, направлявшегося в Швейцарию

В бразильском Сан-Паоло в воскресенье грабители украли $5 млн из самолета, находившегося в грузовом терминале аэропорта Виракопус, сообщает газета "Фола де Сан-Паоло".

Грузовой самолет авиакомпании Lufthansa должен был вылететь из Бразилии в швейцарский Цюрих.

Полиция в понедельник сообщила, что неизвестные проникли на территорию аэропорта, наклеив на автомобиль фальшивые знаки службы внутренней безопасности. Пятеро неизвестных угрожая охране оружием, вынесли из авиалайнера $5 млн наличными.

В сообщении отмечается, что преступникам на ограбление потребовалось всего шесть минут. На данный момент полиция разыскивает подозреваемых.

Украденные деньги перевозились под контролем компании Brink's - транспортного оператора, специализирующегося на доставке ценностей.

Информации о пострадавших в результате нападения нет.