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19:24 05.03.2018

Сеть по сбыту наркотиков среди патрульных и экс-правоохранителей разоблачили в Харькове

Сеть по сбыту наркотиков среди патрульных и экс-правоохранителей разоблачили в Харькове

Следователи прокуратуры Харьковской области совместно с сотрудниками Управления СБУ в области разоблачили сеть реализации наркотических и психотропных веществ работникам полиции.

Как сообщает в понедельник пресс-служба облпрокуратуры, сбыт наркотиков организовал безработный житель Харькова. "В своей квартире он изготавливал и фасовал психотропные вещества амфетамин и марихуану. Готовый "товар" наркоделец распространял среди сотрудников управления патрульной полиции Харькова, а также бывших работников правоохранительных органов", - цитирует пресс-служба начальника управления прокуратуры Харьковской области Ивана Тарасова.

Вместе с тем, в пресс-центре СБУ уточнили, что во время обысков по месту жительства организатора сети и ее активных членов были изъяты амфетамин, каннабис, упаковочная тара, средства для изготовления, фасовки и употребления наркотиков, а также боевые патроны к огнестрельному оружию.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст. 307 УК Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение и сбыт наркотических средств, совершенные повторно, по предварительному сговору группой лиц).

Сейчас решается вопрос об объявлении фигурантам дела подозрения и избрании меры пресечения.

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