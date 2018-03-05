События

18:26 05.03.2018

Боец ВСУ был ранен из-за обстрела боевиками позиций ВСУ на Донбассе в понедельник

Боец ВСУ был ранен из-за обстрела боевиками позиций ВСУ на Донбассе в понедельник

Военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранение в понедельник при обстреле боевиками укреплений сил АТО на Донбассе, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Несмотря на общее решение Трехсторонней контактной группы о перемирии, российско-оккупационные войска сегодня не прекратили обстрелов позиций Вооруженных сил Украины. В течение дня захватчики совершили три прицельных обстрела укреплений сил АТО… В результате вражеского огня ранения получил один военнослужащий Вооруженных сил Украины", - говорится в сводке по состоянию на 18.00 понедельника, обнародованной на странице пресс-центра в соцсети Фейсбук.

По данным штаба АТО, на Луганском направлении противник вел огонь из 82-мм минометов, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия по опорным пунктам ВСУ вблизи Счастье. Из минометов калибра 82-мм и крупнокалиберных пулеметов боевики нарушали перемирие неподалеку Троицкого.

"На Донецком направлении оккупанты применили гранатометы и стрелковое оружие в районе Новотроицкого", - добавили в пресс-центре.

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Интерфакс-Украина
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