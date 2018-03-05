События

05:48 05.03.2018

Суд продлил срок ареста фигуранту по делу о событиях 2 мая 2014 года

       Центральный районный суд Николаева продлил обвиняемому по делу о событиях 2 мая 2014 года в Одессе Сергею Долженкову срок содержания под стражей, сообщили в пресс-службе райсуда.

      "Суд удовлетворил ходатайство прокурора о продлении обвиняемому срока действия ранее избранной меры пресечения в виде содержания под стражей", - заявили в суде.

      Кроме того, в Центральном районном суде Николаева состоялось подготовительное судебное заседание в уголовном производстве по обвинению С.Должникова в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.109, ч.2 ст.110, ч.1 ст.14 ч.1 ст.294 УК Украины.

      "Суд решил вопрос подсудности данного уголовного производства Центральном районном суда г.Николаева и назначил его к судебному разбирательству по существу на 10:00 12 марта 2018 года", - говорится в сообщении.

      Судебное разбирательство указанного уголовного производства будет происходить в непрерывном режиме.

 

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