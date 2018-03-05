Китай планирует в 2018 году израсходовать на цели обороны $175 млрд

Бюджетом Китайской Народной Республики на 2018 год предусмотрено увеличение военных расходов на 8,1% по сравнению с 2017 годом до $175 млрд, сообщают китайские СМИ.

Бюджет должен быть утвержден на открывающейся в понедельник сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший орган государственной власти Китая).

В 2017 году военные расходы страны составили $146 млрд, рост по сравнению с 2016 годом достиг 7%.

Ранее пресс-секретарь сессии Чжан Есуй сообщил журналистам, что военные расходы определяются в соответствии с необходимостью развития вооруженных сил, обеспечением национальной безопасности.