События

03:45 05.03.2018

Китай планирует в 2018 году израсходовать на цели обороны $175 млрд

Китай планирует в 2018 году израсходовать на цели обороны $175 млрд

Бюджетом Китайской Народной Республики на 2018 год предусмотрено увеличение военных расходов на 8,1% по сравнению с 2017 годом до $175 млрд, сообщают китайские СМИ.

Бюджет должен быть утвержден на открывающейся в понедельник сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший орган государственной власти Китая).

В 2017 году военные расходы страны составили $146 млрд, рост по сравнению с 2016 годом достиг 7%.

Ранее пресс-секретарь сессии Чжан Есуй сообщил журналистам, что военные расходы определяются в соответствии с необходимостью развития вооруженных сил, обеспечением национальной безопасности.

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Интерфакс-Украина
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