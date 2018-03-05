В Киеве с фасада музея украли бюст Леси Украинки

В Киеве Неизвестные украли бюст поэтессы Леси Украинки c фасада здания мемориального дома поэтессы, сообщили в пресс-службе Музея выдающихся деятелей украинской культуры.

"3 марта, ночью, был цинично украден бюст Леси Украинки с памятной доской, который уже более 40 лет украшал и выделял мемориальный дом в Киеве по ул. Саксаганского, 97. Здесь с 1899 по 1909 жила Леся Украинка и ее семья, а с 1960 г. работает музей поэтессы", - говорится в сообщении на странице Музея в соцсети Фейсбук.

В Музее отметили, что украденный бюст не типичное изделие из цветного металла, а значимый памятник истории и культуры.

В полиции уже открыли уголовное производство по этому делу.