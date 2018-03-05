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01:00 05.03.2018

Коалиция Берлускони лидирует на парламентских выборах в Италии с более чем 30% голосов

Коалиция Берлускони лидирует на парламентских выборах в Италии с более чем 30% голосов

Коалиция правых партий во главе с экс-премьером Сильвио Берлускони лидирует на парламентских выборах в Италии, получив более 30% голосов, свидетельствуют результаты опроса на выходе с избирательных участков, опубликованные сайтом газеты "Коррьере делла сера".

По имеющимся данным, коалиция С.Берлускони набирает от 33% до 36% голосов на выборах в Палату депутатов.

На втором месте идёт популистское движение "Пять звёзд" (29,5% - 32,5%).

Неудачно прошли выборы для левоцентристов во главе с находящейся у власти Демократической партией: они могут рассчитывать на 24,5-27,5% голосов.

Расстановка сил в сенате практически не отличается от результатов в Палате депутатов.

Примечательно, что если рассматривать не коалиции, а каждую партию по отдельности, то всех конкурентов существенно опередило движение "Пять звёзд", близкое к тому, чтобы стать ведущей политической силой в Италии.

При этом пока неясно, смогут ли сторонники С.Берлускони сформировать правящую коалицию. Сам он незадолго до состоявшихся в воскресенье выборов заявлял, что не собирается формировать правящую коалицию с политическими противниками. В случае невозможности формирования стабильного правительства политик обещал добиваться повторного голосования.

Более точные итоги выборов, как ожидается, начнут поступать позже в понедельник.

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Интерфакс-Украина
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