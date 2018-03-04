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18:25 04.03.2018

"Безвизом" воспользовались почти 500 тыс украинцев

"Безвизом" воспользовались почти 500 тыс украинцев

Президент Украины Петр Порошенко скептически относится к прогнозам приостановки безвизового режима со странами Европейского Союза, и отмечает, что им уже воспользовались до полумиллиона граждан Украины.

"Изменения в Украине заметили и оценили в мире: об этом свидетельствует старт безвизового режима, которым уже воспользовались почти 500 тыс. граждан. Не слушайте тех, кто пытается накаркать приостановку безвиза. Это - тот же круг "прогнозистов", которые предсказывали, что нам его и не предоставят", - написал П.Порошенко в своем микроблоге в соцсети Twitter в воскресенье.

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Интерфакс-Украина
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