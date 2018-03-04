События

17:48 04.03.2018

Боевики в ближайшее время могут прибегнуть к провокациям в зоне АТО

Боевики в ближайшее время могут прибегнуть к провокациям в зоне АТО

По данным разведки штаба АТО, в ближайшее время на территории Луганской и Донецкой областей возможны вооруженные провокации со стороны незаконных вооруженных формирований, сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в соцсети Facebook в воскресенье.

"По имеющейся информации, поддерживаемые Россией незаконные вооруженные формирования планируют прибегнуть к серьезным огневым провокациям как против подразделений Вооруженных сил Украины, так и против гражданского населения. При этом они собираются прибегнуть к уже неоднократно испытанной ими коварной тактике, когда обстреливая позиции украинской армии, одновременно будут вести огонь и в сторону неподконтрольных украинскому правительству населенных пунктов", - говорится в сообщении.

В штабе АТО связывают возможные провокации связаны с договоренностями Трехсторонней контактной группы о полном расположении к всеобъемлющему, постоянному и бессрочному прекращению огня, начиная с 5 марта 2018 года с 00:00 часов по киевскому времени. "Такими циничными действиями оккупанты будут пытаться создать условия для обвинения сил АТО в якобы обстрелах неподконтрольных украинской власти прифронтовых населенных пунктов", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, ВСУ готовы к установлению и соблюдению режима прекращения огня с 00.00 5 марта 2018 года, при этом в случае угрозы жизни и здоровью гражданского населения, личного состава подразделений ВСУ и осуществления других провокаций боевиками готовы адекватно реагировать в ответ.

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Интерфакс-Украина
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