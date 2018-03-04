События

17:35 04.03.2018

ВСУ готовы к перемирию с полуночи

ВСУ готовы к перемирию с полуночи

Вооруженные силы Украины готовы к установлению и соблюдению режима прекращения огня с 00.00 5 марта 2018 года, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Подразделения ВС Украины в районе проведения АТО на территории Донецкой и Луганской областей готовы к обеспечению выполнения всех мер введения и поддержания режима прекращения огня по всей линии разграничения сторон на востоке Украины", - говорится в сообщении на странице пресс-центра штаба АТО в воскресенье.

В штабе отмечают, что "каждая договоренность о прекращении огня силами АТО придерживалась неуклонно". "В то же время, исключительно в случае угрозы жизни и здоровью гражданского населения, личного состава подразделений ВСУ, осуществления других провокационных действий боевиками оккупационной администрации РФ ВСУ готовы немедленно адекватно реагировать в ответ", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, по данным пресс-центра штаба АТО, за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования восемь раз обстреляли позиции ВСУ, пострадавших нет. По данным Минобороны, Военнослужащие ВСУ трижды открывали ответных огонь из разрешенного Минскими договоренностями пехотного вооружения.

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Интерфакс-Украина
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