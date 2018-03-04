События

15:59 04.03.2018

Спасатели направились на пункт пропуска "Троебортное" на российско-украинской границе

Спасатели направились на пункт пропуска "Троебортное" на российско-украинской границе

Бригада спасателей направлена для растаскивания заторов, образовавшихся из-за сильного снегопада на Многостороннем автомобильном пункте пропуска (МАПП) "Троебортное" на участке российско-украинской границы в Брянской области РФ, сообщает в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС РФ по Брнской области.

"На место происшествия была направлена бригада спасателей из 15 человек, а также 5 единиц техники... в том числе КАМАЗ специализированной пожарно-спасательной части "Лесник" для растаскивания заторов", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее Брянская таможня предупредила об очереди из 250 грузовых автомобилей на выезд из России в МАПП "Требортное". Ведомство рекомендовало перевозчикам, въезжающим в РФ с территории Украины, пересекать таможенную границу ЕАЭС через МАПП "Погар", расположенном на 23 км автодороги Погар-Гремяч или МАПП "Новые Юрковичи". Там ситуация стабильная.

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Интерфакс-Украина
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