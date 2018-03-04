События

12:21 04.03.2018

В Харьковской области с 5 марта возобновят работу только детсады

В Харьковской области с 5 марта возобновят работу только детсады

В Харьковской области занятия в вузах, школах и профтехучилищах возобновятся 12 марта, сообщает пресс-служба Харьковской облгосадминистрации.

"Было принято решение не прерывать объявленные накануне каникулы для школьников, учащихся профессионально-технических учебных заведений и студентов. Во-первых, это объясняется плохими погодными условиями и низким температурным режимом в учреждениях образования (их необходимо прогреть), во-вторых – тем, что многие студенты и школьники уже успели разъехаться",- говорится в сообщении.

5 марта в области возобновят работу только детские сады.

Как сообщалось, в пятницу, в связи с введением в Украине Национального плана действий для экономии энергоресурсов из-за нехватки газа, было принято решение о приостановке занятий с 3 по 7 марта. В субботу Министерство образования и науки Украины направило письмо-разъяснение всем вузам, а также органам местного самоуправления, в сфере которых находятся другие учебные заведения, о том, что с понедельника, 5 марта, все детские сады, школы, ПТУ и вузы работают в обычном режиме.

"Сейчас проблему с газоснабжением в стране удалось оперативно решить, поэтому уже в понедельник, 5 марта, все учебные заведения - детские сады, школы, ПТУ и вузы – будут работать в обычном режиме. Соответствующее решение принял Кризисный комитет Министерства энергетики и угольной промышленности Украины сегодня, 3 марта 2018 года", - сказано в сообщении пресс-службы Минобразования.

Вместе с тем, Минобразования отметило, что непосредственное решение о приостановлении или возобновлении работы вузов принимает само заведение в пределах своей автономии. Это же касается и органов местного самоуправления, к сфере управления которых относятся другие учебные заведения.

В тот же день пресс-служба Харьковского горсовета сообщила, что 5 марта в городе возобновят работу только десады, а занятия в школах и ПТУ города приостановлены до 12 марта.

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Интерфакс-Украина
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