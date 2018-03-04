События

09:01 04.03.2018

В Днепропетровской области в одноэтажном здании цеха из-за снега обрушилась кровля площадью 2 тыс. 400 кв.м, есть пострадавший

В г.Кривой Рог в одноэтажном здании цеха от снеговой нагрузки обрушилась кровля площадью 2 тыс. 400 кв.м, в результате чего пострадал один человек, сообщила пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"В г.Кривой Рог в 21 час. 14 мин. в одноэтажном здании цеха, находящегося на плановом ремонте ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог", от снеговой нагрузки произошло обрушение кровли на площади 2 тыс. 400 кв.м. Под завалом конструкций находится 1 человек, осуществляющий очистку крыши от снега", – говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, по состоянию на 7 ч. 4 марта судьба этого одного человека остается неизвестной. Поисково-спасательные работы продолжаются, к которым привлечены 10 единиц техники и 54 человека, из них от ГСЧС 9 единиц техники и 44 человек личного состава. Ситуация находится на контроле Главного управления ГСЧС в Днепропетровской области.

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Интерфакс-Украина
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