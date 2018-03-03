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22:55 03.03.2018

"Батькивщина", "Гражданская позиция", РНС и еще ряд оппозиционных партий осудили штурм палаточного городка под Радой

Ряд украинских оппозиционных политических сил назвали преступлением действия правоохранителей в отношении активистов палаточного городка возле Верховной Рады в субботу.

"Утром 3 марта около тысячи спецназовцев совершили нападение на лагерь протестующих на Площади Конституции. Ветеранов, которые в 2014-2015 годах проливали кровь на Востоке страны, жестоко избили и поставили на колени. Десятки человек были задержаны. Мы считаем такие действия власти преступлением", - говорится в совместном заявлении "Батькивщины", "Гражданской позиции", "Руха новых сил", Общественного движения "Хвиля", Европейской партии Украины, "Народного контроля" и партии "Альтернатива".

Оппозиционные силы считают аргументы руководителей силовых структур о том, что протестующие якобы готовили захват Верховной Рады, "сознательной ложью". "Протест, который длился с 17 октября 2017 года, оставался мирным, все провокации и насилие осуществляли исключительно представители власти", - отмечается в заявлении.

По их мнению, украинская власть хочет таким образом продемонстрировать, что любой мирный протест в стране будет дискредитирован, а его участники – наказаны.

"Мы уверяем украинцев, что приложим все усилия, чтобы этот план не был воплощен в жизнь. Мы выражаем соболезнования тем, кто пострадал от действий новых беркутовцев. После смены власти все те, кто принимал решение о подавлении мирного протеста и воплощал его в жизнь, будут отвечать по закону", - подчеркивают своем заявлении оппозиционные партии.

Как сообщалось, 3 марта полиция очистила палаточный городок под Верховной Радой от протестующих. Правоохранители утверждают, что изъяли во время проведения следственных действий в палаточном городке предметы, похожие на гранаты, а именно: 9 гранат РГД-5, "коктейли Молотова".

В отделения полиции были доставлены более сотни человек, которые оказывали сопротивление силовикам. Начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко сообщил, что всего в управления полиции было доставлено 111 человек, на 4 из них составлены административные протоколы, еще с 8 общаются правоохранители, остальных отпустили. По его словам, в больничные учреждения обратилось 13 человек, находившихся в палаточном городке, и 7 сотрудников полиции.

Народный депутат Егор Соболев позднее сообщил, что правоохранители Шевченковского и Печерского райотделов отпустили всех 112 активистов.

Прокуратура Киева зарегистрировала уголовное производство о возможном превышении служебных полномочий полицейскими во время событий в палаточном городке у Верховной Рады.

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Интерфакс-Украина
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