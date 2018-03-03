События

22:40 03.03.2018

В Харькове занятия в школах и ПТУ возобновятся 12 марта, несмотря на рекомендации МОН

Занятия в школах и ПТУ Харькова в понедельник, 5 марта, возобновлены не будут, сообщает пресс-служба горсовета.

"Узнав о небольших вынужденных каникулах, родители уже отвезли многих детей к бабушкам или обеспечили им организованный досуг за городом. Ученики ПТУ также разъехались по домам. Поэтому занятия в школах и профтехучилищах возобновятся, как и было решено вчера, 12 марта. В обычном режиме работают только детские сады", - цитирует пресс-служба директора департамента образования Ольгу Деменко.

Как сообщалось, в пятницу, в связи с введением в Украине Национального плана действий для экономии энергоресурсов из-за нехватки газа, было принято решение о приостановке занятий с 3 по 7 марта. В субботу Министерство образования и науки Украины направило письмо-разъяснение всем вузам, а также органам местного самоуправления, в сфере которых находятся другие учебные заведения, о том, что с понедельника, 5 марта, все детские сады, школы, ПТУ и вузы работают в обычном режиме.

"Сейчас проблему с газоснабжением в стране удалось оперативно решить, поэтому уже в понедельник, 5 марта, все учебные заведения – детские сады, школы, ПТУ и вузы – будут работать в обычном режиме. Соответствующее решение принял Кризисный комитет Министерства энергетики и угольной промышленности Украины сегодня, 3 марта 2018 года", - сказано в сообщении пресс-службы Минобразования.

Вместе с тем, Минобразования отметило, что непосредственное решение о приостановлении или возобновлении работы вузов принимает само заведение в пределах своей автономии. Это же касается и органов местного самоуправления, к сфере управления которых относятся другие учебные заведения.

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Интерфакс-Украина
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