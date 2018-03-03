События

21:45 03.03.2018

Арестованых ранее 112 активистов выпустили на свободу

Арестованых ранее 112 активистов выпустили на свободу

Правоохранители Шевченковского и Печерского райотделов отпустили всех 112 активистов, напавших на лагерь движения "Вызволення", на свободу, сообщил народный депутат Верховной Рады 8 созыва Егор Соболев.

"Всех 112-х захваченных при нападении на лагерь Рух "Вызволення" активистов выпустили из полицейских участков. Уважение всем полицейским в Шевченковском и Печерском райотделах, кто проявил человеческое отношение к политзаключенным", – написал Е.Соболев на своей странице в Фейсбуке в субботу вечером.

Он отметил, что подозрение выдвинули лишь одному ветерану добровольческого батальона "Донбасс" Николаю Чудовскому (позывной "Чудо").

"При этом ему инкриминируют избиение пятерых спецназовцев под Радой... во вторник. До войны "Чудо" был инструктором МВД по пулевой стрельбе", – подчеркнул Е.Соболев.

Как сообщалось, в субботу в управление полиции доставили 111 человек, на 4 из них составлены административные материалы, еще с 8 общаются правоохранители.

По словам начальника Главного управления Национальной полиции в г.Киеве А А.Крищенка, в больничные учреждения обратилось 13 человек, находившихся в палаточном городке, и семь сотрудников полиции.

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Интерфакс-Украина
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