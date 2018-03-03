В результате выкатки самолета за пределы ВПП в Запорожье никто не пострадал

Рейс международной авиалинии Украины "Киев-Запорожье", который выполнял с 3 марта на самолете Embraer-145 авиакомпании-партнера, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Запорожья, однако никто не пострадал.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина", в авиакопании на борту находилось 37 пассажиров и 4 члены экипажа. Причиной инцидента стало ухудшение погодных условий по всей территории Украины и, в частности, сложные метеорологические условия в самом аэропорту.

Расследование инцидента проводит комиссия Национального бюро по расследованиям происшествий гражданской авиации.

Как сообщалось, в Международном аэропорту "Запорожье" во время посадки сошел со взлетно-посадочной полосы пассажирский самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ).