Прокуратура возбудила дело о возможном превышении полномочий полицейскими во время событий в палаточном городке возле Рады

Прокуратура г.Киева зарегистрировала уголовное производство о возможном превышении служебных полномочий полицейскими во время событий в палаточном городке у Верховной Рады Украины в субботу утром.

"Прокуратурой г.Киева проработана информация, освещенная в средствах массовой информации, о возможных неправомерных действий полицейских во время событий 03.03.2018 рядом со зданием Верховной Рады Украины на ул.Грушевского. С целью полной, всесторонней и объективной проверки информации прокуратурой столицы зарегистрировано уголовное производство с предварительной правовой квалификацией по ч.2 ст.365 Уголовного кодекса Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа)", - сказано в сообщении.

Досудебное расследование поручено СБУ в г.Киеве и Киевской области. Процессуальное руководство будет осуществлять прокуратура города Киева.

Как сообщалось, утром в субботу, 3 марта, во время проведения следственных действий в палаточном городке возле Верховной Рады полиция изъяла предметы, похожие на гранаты, а именно: 9 гранат РГД-5, "коктейли Молотова" .

Как отмечается в сообщении Нацполиции, в отделы полиции были доставлены более сотни человек, которые сопротивлялись сотрудникам полиции. Начато уголовное производство по ст. 345 (угроза или насилие относительно сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

В Нацполиции заявили, что следственные действия на территории палаточного городка, который был разбит возле здания Верховной Рады, проводятся на основании двух решений суда. "Следователи работают по уголовным производствам, одно из которых открыто по факту попытки захвата Международного центра культуры и искусств (Октябрьский дворец), а другое – по событиям 27 февраля возле стен Верховной Рады", - говорится в сообщении на сайте Нацполиции Украины.

Вечером в субботу начальник Главного управления Национальной полиции в г.Киеве Андрей Крищенко сообщил, что всего в управления полиции доставили 111 человек, на 4 из них составлены административные материалы, еще с 8 общаются правоохранители, остальных отпустили.

Также по словам А.Крищенко, в больничные учреждения обратилось 13 человек, находившихся в палаточном городке, и семь сотрудников полиции.

В свою очередь генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что выступает за право на мирный протест, но против того, чтобы превращать палаточный городок возле Верховной Рады в Киеве в "накопитель экстремистов и оружия", поэтому Генпрокуратура поддерживает действия правоохранителей в палаточном городке возле Рады.