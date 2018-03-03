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04:41 03.03.2018

Госдеп США призвал "Газпром" возобновить поставку газа через Украину

Госдеп США призвал "Газпром" возобновить поставку газа через Украину

Государственный департамент США призвал "Газпром" выполнять решение Стокгольмского арбитража и возобновить поставки газа через Украину, заявила спикер Госдепа Хизер Науерт.

"Поставки и транзит газа никогда не должны быть политическим оружием. Мы ожидаем, что "Газпром" будет поставлять газ по транзитному трубопроводу Украины в соответствии с решением Стокгольмского арбитража. Россия должна доказать, что она надежный поставщик газа", – написала она в своем аккаунте в "Твиттер" в ночь на субботу.

Как сообщалось, президент Дональд Трамп в пятницу объявил о решении продлить еще на год антироссийские санкции, связанные с ситуацией в Украине.

"Я продлеваю еще на год исполнительный указ 13660", - говорится в его послании, опубликованном на сайте Белого дома.

Этот исполнительный указ впервые был принят 6 марта 2014 года администрацией экс-президента США Барака Обамы в связи с ситуацией в Украине

"Действия и политика, к которым апеллируют исполнительные указы (о введении санкций - ИФ) продолжают нести чрезвычайную угрозу национальной безопасности и международной политике США. В связи с этим данный указ постановляет, что указы от 6 марта 2014 года, 16 марта 2014 года, 20 марта 2014 года и 19 декабря 2014 года должны остаться действительными и после 6 марта 2018 года", - отмечается в документе.

"Этот документ будет опубликован в "Федеральном регистре" и передан в Конгресс", - говорится в послании.

Санкции против России по ситуации в Украине были введены администрацией Барака Обамы в 2014 году. Первые санкции вступили в силу 6 марта 2014 года, позже - 16 марта, 20 марта и 19 декабря того же года - санкции расширялись.

С момента введения санкций они ежегодно продлеваются на 12 месяцев.

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Интерфакс-Украина
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