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21:33 02.03.2018

Трамп объявил о продлении антироссийских санкций в связи с ситуацией в Украине еще на один год

Трамп объявил о продлении антироссийских санкций в связи с ситуацией в Украине еще на один год

        Президент Дональд Трамп в пятницу объявил о решении продлить еще на год антироссийские санкции, связанные с ситуацией в Украине.

      "Я продлеваю еще на год исполнительный указ 13660", - говорится в его послании, опубликованном на сайте Белого дома.

      Этот исполнительный указ впервые был принят 6 марта 2014 года администрацией экс-президента США Барака Обамы в связи с ситуацией в Украине

      "Действия и политика, к которым апеллируют исполнительные указы (о введении санкций - ИФ) продолжают нести чрезвычайную угрозу национальной безопасности и международной политике США. В связи с этим данный указ постановляет, что указы от 6 марта 2014 года, 16 марта 2014 года, 20 марта 2014 года и 19 декабря 2014 года должны остаться действительными и после 6 марта 2018 года", - отмечается в документе.

      "Этот документ будет опубликован в "Федеральном регистре" и передан в Конгресс", - говорится в послании.

      Санкции против России по ситуации в Украине были введены администрацией Барака Обамы в 2014 году. Первые санкции вступили в силу 6 марта 2014 года, позже - 16 марта, 20 марта и 19 декабря того же года - санкции расширялись.

      С момента введения санкций они ежегодно продлеваются на 12 месяцев.

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Интерфакс-Украина
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