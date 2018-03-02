В Днепре прогремел взрыв, пострадавший госпитализирован

В жилом массиве Днепра прогремел взрыв, в результате которого травмирован человек, пострадавший госпитализирован, сообщили в Национальной полиции Украины в Днепропетровской области.

"Происшествие произошло в Шевченковском районе г.Днепра на жилом массиве "Тополя-1". Пострадавший доставлен в больницу. На месте работают следственно-оперативная группа и взрывотехники", – сказано в сообщении на сайте ведомства в пятницу вечером.

В полиции сообщили, что сообщение о взрыве поступило на линию "102" 2 марта около 19:30.