События

21:20 02.03.2018

В Днепре прогремел взрыв, пострадавший госпитализирован

В Днепре прогремел взрыв, пострадавший госпитализирован

        В жилом массиве Днепра прогремел взрыв, в результате которого травмирован человек, пострадавший госпитализирован, сообщили в Национальной полиции Украины в Днепропетровской области.

      "Происшествие произошло в Шевченковском районе г.Днепра на жилом массиве "Тополя-1". Пострадавший доставлен в больницу. На месте работают следственно-оперативная группа и взрывотехники", – сказано в сообщении на сайте ведомства в пятницу вечером.

      В полиции сообщили, что сообщение о взрыве поступило на линию "102" 2 марта около 19:30.

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Интерфакс-Украина
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