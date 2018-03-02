События

08:29 02.03.2018

В Баку при пожаре в наркологическом центре погибли не менее 30 человек

В Баку при пожаре в наркологическом центре погибли не менее 30 человек

В результате пожара в здании республиканского наркологического центра в Баку погибли не менее 30 человек, сообщает местное агентство APA.

По данным агентства, в настоящее время число погибших уточняется.

Пострадали четыре человека, они отправлены в больницы.

Пожар в здании республиканского наркологического центра в Баку произошел в пятницу рано утром.

МЧС Азербайджана сообщило о завершении работ по тушению пожара. Ведомство позднее обещало предоставить информацию о причинах пожара.

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Интерфакс-Украина
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