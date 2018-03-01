Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении директора одесского лагеря "Виктория", где на пожаре погибли трое детей

Прокуратура Одесской области направила в Киевский районный суд Одессы обвинительный акт в отношении директора лагеря "Виктория", где в сентябре 2017 года во время пожара погибли трое детей, Петроса Саркисяна.

Прокурор Одесской области Олег Жученко во время брифинга в среду напомнил, что следствие завершило расследование уже некоторое время назад, и вопрос передачи дела в суд откладывался из-за ознакомления с ним обвиняемоым.

Кроме того, по словам О.Жученко, следователи прокуратуры Одесской области завершили досудебное расследование в отношении бывшего руководителя Киевского отдела ГСЧС и инспектора, которых подозревают в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч.2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины).

Сейчас для подозреваемых открыты материалы дела для ознакомления, после чего обвинительные акты будут направлены в суд для рассмотрения по существу.

А расследование в отношении экс-вице-мэра Одессы Зинаиды Цвиринько пока приостановлено из-за того, что она находится на лечении в стационаре.

Как сообщалось, в начале февраля Приморский районный суд Одессы ограничил срок ознакомления с материалами дела о пожаре в детском лагере "Виктория" для подозреваемого в уголовном производстве бывшего директора лагеря П.Саркисяна и его адвокатов 26-м февраля.

В свою очередь П.Саркисян не согласился с решением суда и объявил голодовку.

П.Саркисян в настоящее время находится под стражей без права внесения залога.

Как сообщалось, 30 ноября 2017 года Апелляционный суд Одесской области в четверг удовлетворил жалобу областной прокуратуры о продлении срока содержания под стражей для директора детского лагеря "Виктория" П.Саркисяна без возможности внесения залога.

До этого Приморский райсуд Одессы предусмотрел возможность внесения залога в сумме 128 тыс. грн. как альтернативу содержания под стражей для П.Саркисяна. После чего залог был внесен и директор лагеря, где погибли дети, вышел на свободу.

Как сообщалось, пожар в лагере "Виктория" возник около 23:30 15 сентября. Огонь полностью уничтожил двухэтажное деревянное здание, в котором на момент пожара находились 52 ребенка.

После тушения пожара спасатели обнаружили обгоревшие останки двоих детей. Еще одну девочку искали как на месте пожара, так и в окрестностях лагеря, куда она, предположительно, могла убежать, испугавшись. Затем полиция сообщила, что на месте пожара найдены останки еще одного человека.

Позднее начальник следственного управления ГУ Национальной полиции в Одесской области Сергей Шайхет сообщил на своей странице в Facebook, что полиция получила заключения судебно-медицинских молекулярно-генетических экспертиз, согласно которой идентифицированы останки всех трех девочек.

В рамках расследования уголовного дела по факту пожара и гибели детей подозрения были предъявлены директору лагеря П.Саркисяну, ответственной за пожарную безопасность Надежде Янчик (коллегия Апелляционного суда Одесской области выпустила ее из-под стражи на поруки народных депутатов Мустафы Найема и Григория Шверка), экс-вице-мэру Одессы Зинаиде Цвиринько, руководителю отделению ГСЧС Украины в Киевском районе Одессы и инспектору, Киевского районного отдела Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.