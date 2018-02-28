"Нафтогаз" предлагает направить выигранные у "Газпрома" $2,56 млрд на увеличение внутренней газодобычи и энергоэффективность

НАК "Нафтогаз Украины" предлагает инвестировать выигранные у ПАО "Газпром" по итогам двух решений Стокгольмского арбитража $2,56 млрд на увеличение внутренней газодобычи и повышение энергоэффективности украинских потребителей.

"Эти деньги нужно направить на увеличение добычи газа в Украине и инвестировать в повышение энергоэффективности на уровне украинских потребителей. Такие шаги повысят безопасность поставок и обеспечат украинцев доступной энергией", - приводятся в сообщении слова главы НАК Андрея Коболева.

Как сообщалось, Стокгольмский арбитраж обязал ПАО "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.

"Нафтогаз" в арбитраже хотел истребовать от "Газпрома" около $16 млрд, пересмотра тарифов, разблокирование виртуального реверса и возможность оформления транзитного контракта на другого оператора.