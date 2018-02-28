События

23:59 28.02.2018

"Нафтогаз" предлагает направить выигранные у "Газпрома" $2,56 млрд на увеличение внутренней газодобычи и энергоэффективность

"Нафтогаз" предлагает направить выигранные у "Газпрома" $2,56 млрд на увеличение внутренней газодобычи и энергоэффективность

НАК "Нафтогаз Украины" предлагает инвестировать выигранные у ПАО "Газпром" по итогам двух решений Стокгольмского арбитража $2,56 млрд на увеличение внутренней газодобычи и повышение энергоэффективности украинских потребителей.

"Эти деньги нужно направить на увеличение добычи газа в Украине и инвестировать в повышение энергоэффективности на уровне украинских потребителей. Такие шаги повысят безопасность поставок и обеспечат украинцев доступной энергией", - приводятся в сообщении слова главы НАК Андрея Коболева.

Как сообщалось, Стокгольмский арбитраж обязал ПАО "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.

"Нафтогаз" в арбитраже хотел истребовать от "Газпрома" около $16 млрд, пересмотра тарифов, разблокирование виртуального реверса и возможность оформления транзитного контракта на другого оператора.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Задержаны четверо злоумышленников, подозреваемые в покушении на убийство руководителя ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины"

В Украине в результате непогоды обесточены 174 населенных пункта в 10 областях

Роль основного поставщика электроэнергии в столице с 1 марта переходит к "ДТЭК Киевские электросети" – "Киевэнерго"

Столичные аэропорты продолжают работу в штатном режиме

В Киеве задействовано 560 единиц спецтехники для уборки снега

Снегопад остановил Киев в заторах

За сутки спасатели 34 раза выезжали на помощь автолюбителям и "скорым" в связи с непогодой

В Харькове сложная ситуация с наземным транспортом из-за непогоды – горсовет

Черкасские полицейские задержали местную жительницу за попытку дачи взятки должностному лицу

За минувшие сутки боевики пять раз обстреляли позиции ВСУ, без пострадавших

ПОСЛЕДНЕЕ

Белоруссия снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Во Франции пенсионеру предъявлены обвинения в 40 случаях сексуального насилия в конце прошлого века

В Мариуполе прекращена незаконная торговля наркотиками – Сарган

Директор по коммуникациям администрации США уходит в отставку

Климпуш-Цинцадзе надеется завершить переговоры с Израилем о сотрудничестве в течение нескольких месяцев

Экспортная пошлина на нефть в РФ снижена на $0,6 – до $119,5 за тонну

Начальник финансового управления Белгорода-Днестровского погиб в ДТП

В Николаевской области ограничен въезд и выезд грузовиков

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении директора одесского лагеря "Виктория", где на пожаре погибли трое детей

Одесская область борется с непогодой

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА