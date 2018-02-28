Стокгольмский арбитраж не удовлетворил требование Нафтогаз о пересмотре тарифа на транзит

Стокгольмский арбитраж не удовлетворил требование НАК "Нафтогаз Украины" на пересмотр тарифа на транзит в контракте с ПАО "Газпром", говорится в пресс-релизе НАК.

"Трибунал не поддержал требование Нафтогаза о пересмотре тарифа на транзит, поскольку заявка на просмотр, представленная Нафтогазом в 2009 году, не соответствовала процессуальным требованиям. Суд также не удовлетворил требование Нафтогаза посмотреть транзитный контракт в соответствии с европейского и украинского энергетического и конкурентного законодательства, отметив, что внедрение регуляторной реформы на территории Украины является делом украинских властей и не входит в компетенцию трибунала в этом деле", - отмечается в пресс-релизе.

По словам главы НАК Андрея Коболева, компания намерена предложить Газпрому начать процесс пересмотра контракта.

"Теперь надо посмотреть транзитный контракт с учетом арбитражного решения и требований европейского и украинского законодательства. Нафтогаз намерен в ближайшее время предложить Газпрому начать переговоры по этому вопросу. Нафтогаз ожидает, что после арбитражного решения реформа рынка газа в Украине ускорится", - сказал он.

Как сообщалось, Стокгольмский арбитраж обязал ПАО "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.

"Нафтогаз" в арбитраже хотел истребовать от "Газпрома" около $16 млрд, пересмотра тарифов, разблокирование виртуального реверса и возможность оформления транзитного контракта на другого оператора.

Согласно контракту "Нафтогаза Украины" и "Газпрома" от 2009 года, ставка тарифа на транспортировку газа по территории Украины является плавающей и определяется по формуле, зависящей от стоимости топливной составляющей и инфляции в Европе.

"Нафтогаз Украины" в конце 2015 года предложил "Газпрому" провести переговоры в связи с принятием национальным регулятором (НКРЭКУ) новых правил ценообразования на услуги по транспортировке газа в стране. Если раньше стоимость услуг по транспортировке природного газа, который проходит транзитом по территории Украины, государством не регулировалась и определялась лишь двусторонним контрактом, то отныне соответствующие тарифы определяются НКРЭКУ.

Госрегулятор решением от 29 декабря 2015 года установил: с 1 января 2016 года для всех точек входа ("Кобрин", "Мозырь", "Писаревка 1400", "Суджа 1200", "Суджа 1400", "Устилуг" и др.) тариф на уровне $12,47 за 1 тыс. куб. м. Для точек выхода тарифы установлены следующие: "Ананьев" – $16,74, "Берегово" – $31,03, "Гребеники-АТИ" (Ананьев-Тирасполь-Измаил) – $16,74, "Гребеники-ШДКРИ" (Шебелинка-Днепропетровск-Кривой Рог-Измаил) - $21,33, "Дроздовичи" – $25,73, "Алексеевка" – $32,16, "Орловка" – $23,12, "Теково" – $28,99, "Ужгород" – $32,80, "Устилуг" – $25,73, все другие точки выхода – $25,73.

Полномочия по установлению соответствующих тарифов НКРЭКУ получила в соответствии с принятым весной 2015 года законом "О рынке природного газа", который ввел в Украине нормы энергетического законодательства Европейского Союза.

Украина в 2017 году увеличила транзит природного газа через свою газотранспортную систему (ГТС) на 13,7% (на 11,257 млрд куб. м) по сравнению с 2016 годом – до 93 млрд 457,1 млн куб. м. В том числе транзит газа через Украину в Европу за 2017 год составил 90 млрд 749,2 млн куб. м, в Молдову – 2 млрд 707,9 млн куб. м.

В 2016 году транзит газа через ГТС Украины составил 82,2 млрд куб. м, в 2015 – 67,1 млрд куб. м, в 2014 – 62,2 млрд куб. м, в 2013 – 86,1 млрд куб. м, в 2012 – 84,3 млрд куб. м, в 2011 – 104,2 млрд куб. м, в 2010 – 98,6 млрд куб. м, в 2009 – 95,8 млрд куб. м, в 2008 – 119,6 млрд куб. м, в 2007 – 115,2 млрд куб. м.