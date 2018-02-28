Дело экс-мэра Славянска Штепы направят на новое распределение

Коллегия Октябрьского райсуда Харькова, рассматривающая дело экс-мэра Славянска Нели Штепы, удовлетворила отвод, заявленный защитниками Н.Штепы председательствующему коллегии Денису Чижиченко и запасному судье Наталье Васильевой.

"Судебная коллегия определила: заявление защитников Тананакина, Марченко, Шадрина об отводе председательствующего судьи Чижиченко и запасной судьи Васильевой удовлетворить. Отвести председательствующего судью Чижиченко и запасную судью Васильеву от участия в рассмотрении уголовного производства", - говорится в определении суда.

Согласно документу, материалы дела должны быть переданы в канцелярию суда для проведения повторного автоматического распределения. Определение обжалованию не подлежит.

По словам адвоката Н.Штепы Александра Тананакина, это отвод уже девятого состава суда.

Как сообщалось, в Октябрьском райсуде Харькова должно начаться пятое рассмотрение дела в отношении Н.Штепы с самого начала.

22 января 2017 года подготовительное заседание по этому делу не состоялось, поскольку председательствующий Владимир Курило заявил самоотвод, ссылаясь на то, что его отец, судья апелляционного суда Харьковской области Александр Курило участвовал в рассмотрении апелляционной жалобы на меру пресечения Н.Штепе на стадии досудебного расследования. Коллегия судей заявление о самоотводе удовлетворила.

Новым председательствующим коллегии Октябрьского райсуда Харькова по делу Н.Штепы стал Денис Чижиченко.

Подготовительное заседание, назначенное на 7 февраля, не состоялось из-за неявки обвиняемой. Она предоставила ходатайство суду о переносе заседания в связи с тем, что находится на медицинском обследовании.

Ранее, 11 января 2018 года, две коллегии судей Ленинского райсуда Харькова заявили о самоотводе, ссылаясь на уголовное производство, расследуемое прокуратурой Харьковской области по ч.3 ст.368, ч.2 ст.375 УК Украины по факту получения судьями этого суда неправомерной выгоды за вынесение заведомо неправосудного судебного решения во время рассмотрения судебного производства по делу в отношении Н.Штепы.