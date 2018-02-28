События

06:37 28.02.2018

Боевики более четырех часов обстреливали позиции ВСУ у Светлодарска, ранен один военнослужащий

Боевики более четырех часов обстреливали позиции ВСУ у Светлодарска, ранен один военнослужащий

        За минувшие сутки боевики 7 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, вследствие чего один украинский военнослужащий получил ранения, сообщили в пресс-центре штаба АТО.

      "За прошедшие сутки агрессор применил минометы, запрещенные минскими договоренностями, не только по позициям защитников Украины, но и по населенному пункту", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в среду утром.

      На луганском направлении боевики активизировались на Светлодарской дуге. В этом районе они более четырех часов вели огонь из минометов различных калибров, гранатометов, зенитных установок и крупнокалиберных пулеметов по украинским позициям у Светлодарска и выпустили более 200 мин различных калибров. 120-мм минометы боевики применили вблизи Луганского и Троицкого, а неподалеку Новоалександровки - обстреливали позиции ВСУ с минометов калибра 82-мм и гранатометов.

      "Кроме того, в вечернее время, боевики выпустили не менее полутора десятка мин калибра 120 и 82-мм по населенному пункту Луганское. Поскольку обстрел произошел затемно, последствия причиненного вреда пока неизвестны. Сейчас военнослужащие ВСУ выясняют имеются ли разрушенные здания и жертвы среди гражданского населения", – сказано в сообщении.

      На донецком направлении нарушений прекращения огня не зафиксировано.

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Интерфакс-Украина
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