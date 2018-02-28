Госдеп: Северная Корея, возможно, оказывает содействие Дамаску в производстве химоружия

Возможное содействие Пхеньяна Дамаску в производстве химического оружия только отражает порочность КНДР, заявила пресс-секретарь Госдепа США Хизер Нойерт.

Ранее газета "Нью-Йорк таймс" со ссылкой на доклад по итогам расследования ООН написала, что Северная Корея поставляла в Сирию компоненты, которые могли быть использованы для производства химического оружия.

В частности, из КНДР в Сирию поставлялись устойчивые к кислоте пластины, термометры и клапаны. Согласно данным доклада, в период с 2012 по 2017 гг. было осуществлено не менее 40 поставок, о которых ранее не сообщалось. При этом специалисты из ООН утверждают, что все поставленные материалы имеют двойное назначение. В отчете также говорится, что северокорейские специалисты были замечены на заводах по производству ракет и химоружия на территории Сирии.

Доклад был составлен группой экспертов ООН, которые следят за соблюдением санкционного режима, введенного ООН против Северной Кореи.

"Если он продают Сирии товары, материалы, как бы вы их не называли, это свидетельствует о порочности этого режима. Именно поэтому мы так твердо придерживаемся нашей политики денуклеаризации", - заявила она, комментируя сообщение газеты "Нью-Йорк таймс".

В Дамаске неоднократно отвергали обвинения в наличии и использовании химоружия. Так, 14 февраля замглавы МИД Сирии Фейсала Микдада заявил журналистам, что Вооруженные силы страны не располагают арсеналом химического оружия. Он также назвал применение такого оружия "аморальным и неприемлемым".