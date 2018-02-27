Пожар на складах во Львове ликвидирован

Пожар в складских помещениях по улице Гайдучка во Львове ликвидирован, сообщили агентству в пресс-службе главного управления ГСЧС во Львовской области.

По данным пресс-службы, пожар ликвидирован около 19.30 вечера, потерпевших нет.

По предварительным данным, на складе хранились изделия из пластика. Причины пожара и суммы убытков устанавливаются.

Как сообщалось, сегодня около 17.30 во Львове вспыхнул пожар на складах. Площадь возгорания составила около 400 м.кв.