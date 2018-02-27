События

22:15 27.02.2018

Пожар на складах во Львове ликвидирован

Пожар на складах во Львове ликвидирован

        Пожар в складских помещениях по улице Гайдучка во Львове ликвидирован, сообщили агентству в  пресс-службе главного управления ГСЧС во Львовской области.

      По данным пресс-службы, пожар ликвидирован около 19.30 вечера, потерпевших нет.

      По предварительным данным, на складе хранились изделия из пластика. Причины пожара и суммы убытков устанавливаются.

      Как сообщалось, сегодня около 17.30 во Львове вспыхнул пожар на складах. Площадь возгорания составила около 400 м.кв.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Принятый Радой законопроект об обеспечении безопасности государства усиливает роль Госпогранслужбы

Канцлер Австрии считает необходимым обеспечить доступ гуманитарных организаций на Донбассе

Кабмин на заседании в среду намерен одобрить проведении эксперимента по пограничному и таможенному контролю в "Интерсити +"

Россия финансировала боевиков пытавшихся прорвать оборону ВСУ возле Красногоровки в июле 2017

Боевики более четырех часов обстреливали позиции ВСУ у Светлодарска, ранен один военнослужащий

Обвинительный акт в отношении злоумышленника, отправлявшего украинок в секс-рабство за границу, направлен в суд

В одном из районов Запорожской области превышен эпидпорог заболеваемостью ОРВИ

Генпрокуратура сообщила о подозрении экс-главе Обуховского райсуда Киевской области

Умер легенда мировой авиации летчик-испытатель Курлин

Утром 28 февраля въезд в Киев будет ограничен для крупногабаритного и большегрузного транспорта

ПОСЛЕДНЕЕ

Храм Гроба Господня в Иерусалиме в среду откроют для посещений после протестов

Четверо украинцев погибли при столкновении автомобиля с рельсовым автобусом в Польше

Американская разведка нашла доказательства вскрытия сайтов и систем регистрации голосования в ряде штатов

Госдеп США считает, что Россия не придерживается режима прекращения огня в Сирии

Госдеп: Северная Корея, возможно, оказывает содействие Дамаску в производстве химоружия

Порошенко назначил судьями Конституционного суда Головатого и Лемака

Кубив инициирует переформатирование работы комитета по отбору руководителей госпредприятий

Апелляционный суд Киева оставил под стражей соратника Саакашвили Дангадзе

В Донецкой области из-за непогоды остались без света 22 населенных пункта

Прокуратура сообщила о подозрении бывшему исполнительному директору ГП "Артемсоль"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА