События

19:41 27.02.2018

Саакашвили – единственное лицо без гражданства, которое подверглось реадмиссии из Украины за последний год – адвокат

Саакашвили – единственное лицо без гражданства, которое подверглось реадмиссии из Украины за последний год – адвокат

Государственная миграционная служба Украины не использовала бюджетные средства для применения процедуры реадмиссии из Украины в Польшу в отношении экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, который стал единственным лицом без гражданства, которое было подвергнуто этой процедуре в Украине за последний год.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" адвокат М.Саакашвили, Руслан Чернолуцкий, об этом говорится в ответе главы Госмиграционной службы Максима Соколюка от 26 февраля 2018 года на запрос о доступе к публичной информации.

"Если миграционная служба не потратила на реадмиссию ни копейки, то каким образом Михаил Саакашвили доставлялся в Польшу? В этом можно усмотреть коррупционную составляющую", - отметил Р.Чернолуцкий.

Адвокат отметил, что в запросе был поставлен ряд вопросов миграционной службе. В частности, ГМС просили предоставить количество договоров, заключенных на аренду транспортных средств для осуществления реадмиссии (без учета приобретения билетов) ежегодно с 2014 по 2017 год, а также в период с 1 января 2018 по 13 февраля 2018 года; перечень арендованных для этой процедуры транспортных средств и стоимость их аренды; перечень договоров на аренду транспортных средств, заключенных ГМС для осуществления процедуры реадмиссии лица без гражданства М.Саакашвили.

"Однако в ответе ГМС указано, что служба не использовала бюджетные средства для применения процедуры реадмиссии относительно Саакашвили", - отметил Р.Чернолуцкий.

Адвокат указал, что Миграционная служба в таких случаях покупает такому человеку билет на транспорт. "Здесь ни единой копейки они не потратили, чтобы доставить Михеила Саакашвили в Польшу", - пояснил адвокат.

Кроме того, Р.Чернолуцкий подчеркнул, что лица без гражданства, постоянно проживающие в последние годы на территории Украины, не могут подвергаться реадмиссии, и в ответе ГМС видно, что они на практике и не подвергаются такой процедуре.

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