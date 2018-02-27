Суд отказался отстранять Труханова с должности

Соломенский районный суд Киева отказал Специализированной антикоррупционной прокуратуре в удовлетворении ходатайства об отстранении от должности мэра Одессы Геннадия Труханова на время досудебного расследования.

Соответствующее решение было принято на заседании во вторник.

Представители гособвинения подчеркивали обоснованность обвинения и необходимость отстранения Г.Труханова от должности сроком на 2 месяца, так как продолжение пребывания на посту мэра Одессы может повлечь определенные риски и помешать объективному расследованию дела.

Г.Труханов и его защита настаивали на том, что ходатайство не подлежит удовлетворению, обосновывая свою позицию тем, что отстранение от должности может негативно отразиться на жизнедеятельности Одессы.

После заседания суда Г.Труханов отметил, что данное решение является объективным, поскольку он должен и дальше выполнять свои обязанности как выборное должностное лицо.

"Прямо сейчас я планирую выехать в Одессу, чтобы подключиться в полной мере к борьбе с непогодой, у нас уже подготовлена вся необходимая техника и приняты другие меры", - отметил мэр Одессы.

Как сообщалось, 15 февраля Соломенский районный суд Киева не удовлетворил ходатайство антикоррупционных органов об аресте Г.Труханова с альтернативой в 50 млн грн и отпустил его на поруки народного депутата Дмитрия Голубова.

Во время избрания меры пресечения Г.Труханову возле здания Соломенского райсуда Киева периодически возникали столкновения. В тот день в районное управление полиции были доставлены 36 активных участников столкновения возле суда, среди них – мужчина, который применил огнестрельное оружие и ранил полицейского.

Шевченковский райсуд Киева отпустил трех участников столкновений на поруки нардепов: активиста движения "Визволення" Александра Федорченко (позывной "Брест"), добровольца "Донбасса" Николая Чудовского (позывной "Чудо"), добровольца из Грузии Луку Чхетия (позывной "Лука").

Министр внутренних дел Арсен Аваков выразил возмущение тем, что суд отпустил на поруки народных депутатов мужчину, ранившего полицейского. Он также заявил, что намерен внести проект постановления о прекращении функций охраны судов со стороны Нацполиции и Нацгвардии.

26 февраля Апелляционный суд Киева оставил без изменения меру пресечения для мэра Одессы Г.Труханова.

14 февраля детективы Национального антикоррупционного бюро и прокуроры САП задержали Г.Труханова и его зама Павла Вугельмана в Международном аэропорту "Борисполь" (Киев). Руководитель САП Назар Холодницкий рассказал, что Фонд госимущества Украины в 2015-2016 гг. продал целостный имущественный комплекс заводу "Краян" на открытых торгах за 11,5 млн грн. Через некоторое время Одесский горсовет купил этот комплекс уже за 185 млн грн, при этом не весь комплекс, а только помещения, которые представляют собой его половину.

По словам руководителя САП, уголовное производство было открыто 2 ноября 2016 года по факту завладения средствами местного бюджета путем злоупотребления служебным положением по приобретению и передаче в коммунальную собственность помещений бывшего завода "Краян". По результатам расследования были уведомлены о подозрении несколько должностных лиц Одесского горсовета, руководители и учредители некоторых предприятий по ч. 5 ст. 191 УК (завладение средствами путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство), ч. 3 ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путем).