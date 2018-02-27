За минувшие сутки боевики 5 раз обстреляли позиции ВСУ, трое получили ранения

За прошедшие судки, незаконные вооруженные формирования 5 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, трое военнослужащих ранены, сообщают в пресс-центре штаба АТО.

"В общем, за минувшие сутки, по всей линии соприкосновения, агрессор провел 5 прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. В результате вражеского огня трое украинских военнослужащих получили ранения", - говорится в сводке пресс-центра на странице в Фейсбуке.

На Луганском направлении боевики выпустили более десяти мин калибра 120-мм в сторону позиций ВСУ возле Троицкого.

На Донецком направлении незаконные вооруженные формирования применили 120-мм минометы в районе Песков. На Приазовье, утром, а затем и в обеденное время, противник вел огонь по украинским опорным пунктам вблизи Лебединского. Также, из стрелкового оружия, обстреливали защитников Каменки.