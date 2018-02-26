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23:40 26.02.2018

Парубий допускает, что закон об Антикоррупционном суде может быть принят в первом чтении уже на этой неделе

Парубий допускает, что закон об Антикоррупционном суде может быть принят в первом чтении уже на этой неделе

       Председатель Верховной Рады Андрей Парубий допускает, что законопроект о создании Антикоррупционного суда может быть принят уже на текущей пленарной неделе.

      "Завтра первым вопросом будет формирование повестки дня на эту сессию, и там среди вопросов, включаемых в повестку дня, есть и создание Антикоррупционного суда. И даже если не проголосуют за повестку дня, я буду отдельным вопрос выносить включение в повестку дня вопроса об Антикоррупционном суде"", - сказал он в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

      А.Парубий указал, что включение законопроекта в повестку дня даст возможность для рассмотрения его на профильном комитете. "Я сразу дам поручение профильному комитету немедленно рассмотреть законопроект об Антикоррупционном суде. И если мы в среду получим решение комитета, то у нас появляется возможность даже в четверг отдельным голосованием поставить его на рассмотрение и проголосовать в первом чтении", - допускает он.

      Спикер указал, что ко второму чтению будут подаваться правки, будут идти дискуссии по рекомендациям Венецианской комиссии. "В частности, будет дискуссия об уменьшении требований к судьям. Потому что, исходя из того, что предлагается сейчас, мы просто можем не набрать этих судей. Нужно также определить минимальное количество судей, необходимых для работы суда", - отметил он.

      А.Парубий считает, что до начала мая есть все необходимые предпосылки, чтобы Антикоррупционный суд был создан, с соблюдением всех регламентных процедур.

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