События

20:35 26.02.2018

Отдельные элементы автоматизированной системы управления армией уже работают в тестовом режиме

Отдельные элементы автоматизированной системы управления армией уже работают в тестовом режиме

До конца 2018 года в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины будут созданы основные элементы автоматизированной системы управления войсками, сообщил начальник Генштаба Виктор Муженко.

"Процесс идет. До конца текущего года уже основные элементы такой системы на различных уровнях, начиная от тактического и заканчивая оперативным, будут созданы. Но сам процесс введения этой системы, я думаю, займет еще несколько лет, как минимум", - сказал он в интервью "Радио Свобода".

Он подчеркнул, что некоторые элементы единой системы в тестовом режиме работают уже сейчас.

"Например, система "Дельта". Уже в тестовом режиме она используется и применяется, в частности, и в зоне АТО непосредственно для управления подразделениями, выполняющими боевые задачи. Есть и другие системы. Есть и система "Крапива", и есть соответствующая система автоматизированного управления противовоздушной обороной", - отметил начальник Генштаба.

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