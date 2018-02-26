Нидерланды могут отказать Генпрокуратуре во взятии образцов голоса Саакашвили – адвокат

Нидерланды могут отказать Генеральной прокуратуре Украины во взятии образцов голоса экс-президента Грузии, лидера партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили согласно положениям Европейской конвенции о взаимной помощи по уголовным делам, отмечает адвокат Руслан Чернолуцкий.

"Положения, предусмотренные статьей 23 Конвенции, позволяют Королевству Нидерландов, отказать в исполнении поручения ГПУ исключительно из-за того, что дело против Саакашвили является ничем иным как политическим преследованием. А это подтверждают действия украинской власти по фальсификации доказательств, лишению его гражданства, принудительному и силовому его выдворению из Украины и запрету въезда в Украину", - приводит его позицию пресс-служба "Руха новых сил".

Р.Чернолуцкий также указал, что анализ действующего законодательства Украины и инструкций по проведению криминалистических экспертиз ставит под сомнение возможность привлечения к этому процессу иностранных экспертов без наличия у них признанных Украины свидетельств на право проведения соответствующих экспертиз по соответствующим специальностям или использования ими несертифицированного в Украине оборудования.

Адвокат предполагает, что судебные органы Королевства Нидерландов дадут ответ на вопрос, является ли ситуация вокруг М.Саакашвили преследованием по признакам политических убеждений.

Кроме того, Р.Чернолуцкий подчеркнул, что М.Саакашвили не объявлен Украиной и не находится в международном розыске, а сам факт объявления в розыск является основным для начала возможного международного сотрудничества с Нидерландами в рамках уголовного дела.

"Михаил Саакашвили не уклонялся от следствия и не покидал Украину по своей воле, поэтому к нему не могут быть применены меры международного розыска со стороны ГПУ", - отметил адвокат.

Как сообщалось, 24 февраля заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина" сообщил о направлении в Голландию международно-правового поручения, в рамках которого голландской власти предлагается отобрать у М.Саакашвили образцы его голоса.

Генпрокуратура намерена сделать это в рамках так называемого дела "Курченко-Дангадзе", в котором речь идет о якобы получении М.Саакашвили и его соратниками средств от беглого бизнесмена Сергея Курченко на свою политическую деятельность в Украине.