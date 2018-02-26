События

16:53 26.02.2018

Турция отправила спецназ в Африн для подготовки к "новому сражению"

Турция направила в район сирийского города Африна силы специального назначения для ведения боевых действий с курдскими вооруженными формированиями в городской местности, сообщил в понедельник вице-премьер Турции Бекир Боздаг.

"Переброска спецназа является частью подготовки к новому сражению, которое приближается", - сказал Боздаг журналистам.

По его словам, сейчас бои продолжаются в деревнях и за пределами города Африн. "Театр военных действий переместится в районы, где множество гражданских лиц", - подчеркнул вице-премьер.

Турция начала операцию "Оливковая ветвь" в районе города Африн на севере Сирии 20 января. Она направлена против бойцов курдских военизированных группировок, а также, по утверждениям Анкары, против террористической группировки ИГ (запрещена в РФ).

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Интерфакс-Украина
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