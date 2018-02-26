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05:06 26.02.2018

Забастовка в НМУ им.Богомольца: министерство здравоохранения Украины призывает не срывать учебный процесс

Забастовка в НМУ им.Богомольца: министерство здравоохранения Украины призывает не срывать учебный процесс

В Министерстве здравоохранения Украины после объявления бессрочной забастовки Национального медуниверситета имени Богомольца призывают не поддаваться на провокации и не допустить срыва учебного процесса, сообщает пресс-служба министерства на странице в Facebook.

"К представителям Министерства здравоохранения Украины обращаются обеспокоенные преподаватели и студенты НМУ с сообщениями, что руководство университета заставляет студентов и научно-педагогических работников начать завтра, 26 февраля, так называемую "бессрочную всеуниверситетськую забастовку", – сообщают в МЗ Украины.

"Также распространяется заведомо ложная информация о блокировании Министерством здравоохранения выплаты стипендий и зарплат в НМУ. Обращаемся к студентам и преподавательскому составу университета не поддаваться на провокации и манипуляции руководства НМУ и не срывать учебный процесс", – говорится в сообщении.

Кроме того, в обнародованном заявлении отмечается, что согласно принципам и практике университетской автономии, университет самостоятельно проводит соответствующие выплаты с казначейских счетов. Процедуру перевода средств осуществляет бухгалтерия университета. Руководство университета, в лице проректора, имеет все необходимые полномочия для проведения выплат.

"Подчеркиваем необходимость продолжения учебы и подготовки к лицензионным интегрированным экзаменам, ведь согласно графику их проведения 27 марта должно состояться Шаг-3 для врачей-интернов", – подчеркивают в МЗ.

Как сообщает пресс-служба МЗ Украины, Екатерина Амосова временно отстранена от исполнения своих обязанностей по должности ректора НМУ на время осуществления проверки фактов о непроведении лицензионного интегрированного экзамена "Шаг-1. Стоматология" для студентов.

В настоящее время созданная для проверки комиссия прорабатывает материалы, предоставленные НМУ им. Богомольца и Центром тестирования. Вместе с тем, Е.Амосова систематически не является на заседание комиссии, несмотря на приглашение.

Как сообщалось, студенты и трудовой коллектив Национального медуниверситета имени Богомольца объявили бессрочную забастовку.

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