События

01:04 26.02.2018

Гражданок Турции казнят в Ираке за связи с ИГ

Иракский суд приговорил как минимум 15 гражданок Турции к смертной казни через повешение за участие в террористической группировке "Исламское государство", сообщила в понедельник BBC News.

По информации некоторых источников, суд приговорил 16 женщин к пожизненному заключению. Осужденные признались в помощи подготовке нападений террористов или в том, что состояли в браке с участниками группировки. Их возраст колеблется от 20 до 50. В суде Багдада они появились в черной одежде, у четырех на руках были маленькие дети.

По подозрению в связях с ИГ в Ираке арестованы не менее 560 женщин и 600 детей. Несколько сотен из них сейчас под судом. Многие из них граждане других стран. По словам Зияда Сабсаби, представителя главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки, сейчас в иракской женской тюрьме находятся 36 женщин и более 65 детей из России.

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