Спасатели помогли вытянуть из сугроба автобус с 19 иностранцами в Киевской области

В воскресенье в 5:40 в оперативно-диспетчерскую службу Тетиевского района Киевской области поступило сообщение о том, что на дороге Тетиев-Бурковцы-Погрибище в снежном сугробе застрял автобус "VOLVO", в котором находились 19 иностранцев.

"На место вызова направлены спасатели 9-й Государственной пожарно-спасательной части г.Тетиев. Спасатели с помощью автоцистерны и буксировочного троса транспортировали автобус на проезжую часть дороги, где он самостоятельно продолжил движение", - сообщили в воскресенье днем в ГУ Госслужбы Украины по ЧС в области.