События

15:37 25.02.2018

До -25° опустится местами температура воздуха в Украине в начале недели

До -25° опустится местами температура воздуха в Украине в начале недели

В ближайшие сутки погоду в Украине будет определять воздушная масса арктического происхождения, сообщает в воскресенье Укргидрометцентр.

Холодная без осадков погода с температурой ночью 17-22°, в северной части местами до 25° мороза, днем 9-14° мороза; в южной части и Закарпатье ночью 10-15°, днем 3-8° мороза.

На дорогах Украины гололедица. Ветер северо-восточный, восточный, 5-10 м/с.

В Киеве - холодная без осадков погода с температурой ночью 18-20°, днем 10-12° мороза.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 26 февраля самая высокая температура днем была 17,3 в 1990г., самая низкая ночью -19,5 в 1898г.

Утром и днем 27 февраля и ночью 28 февраля в Украине, кроме западных областей, снег, метель, порывы ветра 15-22 м/с, в Приазовье местами 25-27 м/с; днем 27 февраля во южных, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской области сильные снегопады, сильные метели, снежные заносы.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, ночью в южной части, днем в Украине порывы 15-22 м/с.

Температура ночью 17-22° мороза, на севере Левобережья и в Карпатах местами до 25°, днем 9-14° мороза; в южных, Кировоградской, Днепропетровской и Донецкой областях ночью 11-16°, днем 3-8° мороза. На дорогах Украины гололедица.

В Киеве на 27 февраля синоптики прогнозируют холодную погоду: ночью 18-20°, днем 10-12° мороза. Ночью без осадков, днем снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

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Интерфакс-Украина
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