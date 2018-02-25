События

14:18 25.02.2018

Для координации работ по ликвидации последствий аварии на теплостях Харькова в город вылетели замглавы Минрегиона и первый замглавы ГСЧС

Заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Эдуард Кругляк и первый заместитель главы ГСЧС Украины Олег Мельчуцкий вылетели в Харьков для координации работ по ликвидации последствий аварии на системах теплоснабжения, которая произошла в районе медгородка.

Под их руководством будет проведено заседание оперативного штаба по чрезвычайным ситуациям. Эдуард Кругляк будет координировать технические ремонтные вопрос по восстановлению систем жизнеобеспечения, Олег Мельчуцкий - вопрос оказания необходимой помощи харьковчанам", - написал на своей странице в Фейсбуке вице-премьер-министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

Он отмечает, что ремонтные работы по восстановлению основной линии теплоснабжения продолжаются в условиях пониженного температурного режима уже два дня.

Из-за того, что регламентные работы не проводились на этих системах с 1973 года, постоянно возникают осложнения, которые требуют дополнительных технических решений", - написал Г.Зубко.

По его словам, медицинские учреждения и детский дом обогреваются воздушными тепловыми пушками. Развернут мобильный пункт обогрева на территории медицинского комплекса по ул. Салтовское Шоссе, 264. Для обогрева жителей микрорайона принято решение развернуть пункты обогрева в спортивных залах школ. Проводится поквартирный обход, температура в квартирах около 15-18 градусов тепла.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Спасатели помогли вытянуть из сугроба автобус с 19 иностранцами в Киевской области

В Харькове без тепла остаются 129 объектов

В Харькове без теплоснабжения остались около 150 объектов жилой и соцбытовой сферы

Топонимическая комиссия рассмотрит вопрос о присвоении школе имени подростка Дидыка, погибшего в теракте возле Дворца спорта в Харькове в 2015 году

В Киеве спасатели достали из Днепра тело женщины

Крупная авария на теплосетях в Харькове ликвидирована

В Харькове сложилась критическая ситуация с оксигенаторами, необходимыми для кардиоопераций детям

Обвиняемые в теракте возле Дворца спорта в Харькове заслуживают самого сурового наказания

В Харькове из-за аварии на теплотрассе приостанавливаются занятия в 10 школах

Из-за аварии на тепломагистрали без тепла остались более 400 жилых домов в центре Харькова

ПОСЛЕДНЕЕ

Боец ВСУ погиб, еще один ранен при обстреле боевиками позиций на Донбассе

Акция памяти Немцова прошла в Москве

До -25° опустится местами температура воздуха в Украине в начале недели

Процесс над Лазаренко в США выходит на финальную стадию, после позитивного решения начнется распределение активов – Енин

Вандалы украли бронзовые гирлянды с памятника Леси Украинки на Байковом кладбище в Киеве

Замгенпрокурора Енин: предостережений относительно расследования "дела Маркива" в Италии нет, мы ждем создания совместной группы

Американская разведка заподозрила Россию в кибератаке против Олимпийских игр в Пхенчхане

На Каменском водохранилище с дрейфующей льдины были сняты 50 рыбаков

Движение по Южному мосту частично ограничат в ночь на 26 февраля

Комиссия МОК рекомендовала не снимать санкции с ОКР до проверки всех допинг-проб спортсменов из России

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА