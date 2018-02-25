Замгенпрокурора Енин: предостережений относительно расследования "дела Маркива" в Италии нет, мы ждем создания совместной группы

Украина не имеет претензий к расследованию дела арестованного в Италии военнослужащего Нацгвардии Виталия Маркива, но рассчитывает на объективность итальянской стороны в этом вопросе и согласие создать совместную следственную группу.

В эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина" заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин напомнил, что по факту смерти итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелли и еще ряда лиц проводится расследование Службой безопасности Украины с квалификаций "террористический акт". Также, по словам Е.Енина, похожее по фабуле дело расследуют и правоохранительные органы Италии.

"Мы неоднократно обращались с предложениями к итальянской стороне предоставить содействие в расследовании этого преступления, поскольку речь идет об одних и тех же событиях. Полгода назад мы направили письмо за подписью генпрокурора и главы СБУ. Мы предложили итальянским правоохранительным органам приехать на место совершения преступления, ознакомиться с материалами уголовного производства, которое есть в распоряжении СБУ", - подчеркнул замгенпрокурора.

Также он обратил внимание на то, что украинская сторона для ускорения обмена информацией и эффективности расследования предлагала итальянским коллегам создать совместную следственную группу. Вместе с тем, по словам Е.Енина, ответа от итальянской стороны по этому поводу пока еще нет. "Сейчас мы находимся в ожидании ответа итальянской стороны относительно наших предложений. Этот вопрос рассматривался также в ходе недавнего визита министра иностранных дел Италии в Украину", - добавил он.

"На сегодняшний день у нас нет никаких предостережений относительно объективности хода следствия на территории Италии, мы доверяем нашим итальянским партнерам", - заявил замгенпрокурора.

Вместе с тем, он подчеркнул, что Украина заинтересована в объективном установлении истины в этом уголовном производстве. "По информации, которая есть украинских правоохранительных органов, Виталий Маркив не мог иметь прямого отношения к убийству гражданина Италии Андреа Рокелли. У нас есть свидетели, часть из которых посещали Италию для дачи показаний итальянской прокуратуре", - отметил Е.Енин.

Как сообщалось, 30 июня 2017 года в Италии был задержан украинский военнослужащий В.Маркив по подозрению в убийстве итальянского фотожурналиста Андреа Роккелли вблизи г.Славянск Донецкой области в мае 2014 года. Украинец находится в итальянском г.Павиа.

По информации СМИ, прокуратура г.Павия начала уголовное производство относительно обстоятельств гибели в 2014 году в зоне АТО итальянского и российского журналистов по информации французского журналиста. В рамках этого производства французский журналист указал на то, что смерть вышеуказанных журналистов стала следствием применения оружия подразделением Нацгвардии, в котором проходил службу задержанный В.Маркив. Кроме того, в рамках свидетельств французский журналист предоставил видеоряд. При этом по данным украинского следствия, гибель двух журналистов произошла вследствие артобстрела со стороны российско-террористических войск.

Заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин заявлял, что итальянский фотожурналист А.Роккелли был убит, находясь на неподконтрольной украинским властям на тот момент территории между позициями вооруженных формирований и террористических группировок. При этом он посетил т.н. "серую зону" без согласования с официальной властью Украины. По его словам, украинское следствие не установило лиц, которые могли бы быть причастны к гибели А.Роккелли.

Генеральное консульство Украины в Милане обратилось в суд г.Павиа с ходатайством о предоставлении информации об основаниях и обстоятельствах. МВД Украины выражало обеспокоенность задержанием и арестом в Италии В.Маркива, который уехал в Италию во время планового отпуска.

Адвокат В.Маркива Р.Делла Валле предложил прокурорам и представителям итальянской полиции вместе поехать в Украину для проведения серии экспертиз на горе Карачун Донецкой области. Он также в ходе визита в Украину собрал показания нацгвардейцев, которые помогут опровергнуть обвинения против его подзащитного.

16 ноября 2017 г. министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обратился к министру иностранных дел Италии Анджелино Альфано (итал. Angelino Alfano) с письмом в связи с отклонением ходатайства В.Маркива с призывом обратить внимание на дело во избежание спекуляций. Министр разместил в Твиттере скрин письма, в котором отмечается, что прокуратура Италии "оставляет без внимания предоставленную ей информацию относительно определения позиции солдата Маркива…". "Тем временем, итальянская пресса успела объявить моего соотечественника "убийцей итальянского журналиста", подпитывая предубеждение и негативное отношение к Украине и украинцам", - говорится в письме.

Полный текст интервью будет обнародован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".