События

10:35 25.02.2018

На Каменском водохранилище с дрейфующей льдины были сняты 50 рыбаков

На Каменском водохранилище с дрейфующей льдины были сняты 50 рыбаков

В Полтавской области спасатели сняли с дрейфующей льдины в акватории Каменского водохранилища 50 рыбаков, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины.

"24 февраля в 11.23 к ГСЧС поступило сообщение о том, что возле с. Приднепрянское Кобеляцкого района в акватории Днепродзержинского водохранилища на дрейфующей льдине (на расстоянии около 2 км от берега) находится 50 рыбаков. В 12.20 рыбаков сняли со льдины в удовлетворительном состоянии, жертв и пострадавших нет", – говорится в сообщении на сайте ведомства в воскресенье утром.

К спасательным работам были привлечены от ГСЧС 2 ед. тех., 2 лодки и 8 чел. л/с, местные рыбаки на 2 аэроглиссера.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Харькове без теплоснабжения остались около 150 объектов жилой и соцбытовой сферы

Движение по Южному мосту частично ограничат в ночь на 26 февраля

За минувшие сутки боевики 4 раза обстреливали позиции ВСУ, без потерь

В Донецкой области остановлен транзит амфетамина из оккупированной Макеевки

Топонимическая комиссия рассмотрит вопрос о присвоении школе имени подростка Дидыка, погибшего в теракте возле Дворца спорта в Харькове в 2015 году

Миссия ОБСЕ обнаружила танки и гаубицы на запрещенной территории в ОРДО

На Евровидение-2018 от Украины поедет MELOVIN

Запрос Генпрокуратуры в Нидерланды о взятии у Саакашвили образцов голоса является нонсенсом - адвокат

Луганское на Донетчине вследствие ночного артобстрела частично осталось без света

Вдоль линии разграничения на Донбассе в субботу днем обстрелов не зафиксировано

ПОСЛЕДНЕЕ

Боец ВСУ погиб, еще один ранен при обстреле боевиками позиций на Донбассе

Спасатели помогли вытянуть из сугроба автобус с 19 иностранцами в Киевской области

Акция памяти Немцова прошла в Москве

До -25° опустится местами температура воздуха в Украине в начале недели

Процесс над Лазаренко в США выходит на финальную стадию, после позитивного решения начнется распределение активов – Енин

Вандалы украли бронзовые гирлянды с памятника Леси Украинки на Байковом кладбище в Киеве

Для координации работ по ликвидации последствий аварии на теплостях Харькова в город вылетели замглавы Минрегиона и первый замглавы ГСЧС

Замгенпрокурора Енин: предостережений относительно расследования "дела Маркива" в Италии нет, мы ждем создания совместной группы

В Харькове без тепла остаются 129 объектов

Американская разведка заподозрила Россию в кибератаке против Олимпийских игр в Пхенчхане

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА