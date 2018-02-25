На Каменском водохранилище с дрейфующей льдины были сняты 50 рыбаков

В Полтавской области спасатели сняли с дрейфующей льдины в акватории Каменского водохранилища 50 рыбаков, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины.

"24 февраля в 11.23 к ГСЧС поступило сообщение о том, что возле с. Приднепрянское Кобеляцкого района в акватории Днепродзержинского водохранилища на дрейфующей льдине (на расстоянии около 2 км от берега) находится 50 рыбаков. В 12.20 рыбаков сняли со льдины в удовлетворительном состоянии, жертв и пострадавших нет", – говорится в сообщении на сайте ведомства в воскресенье утром.

К спасательным работам были привлечены от ГСЧС 2 ед. тех., 2 лодки и 8 чел. л/с, местные рыбаки на 2 аэроглиссера.