В Харькове без теплоснабжения остались около 150 объектов жилой и соцбытовой сферы

В Харькове из-за нескольких порывов труб магистральной теплосети на протяжении вечера субботы и ночи воскресенья без теплоснабжения остались почти 130 многоэтажных жилых домов, 7 детских садов, 5 лечебных учреждений и 3 школы, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины.

"24 февраля около 15.00 в Немышлянском районе Харькова из-за долговременной эксплуатации произошел порыв трубы магистральной теплосети диаметром 700 мм в результате чего без теплоснабжения остались 664 объекты жилой и социально-бытовой сферы в двух районах города, а именно: 605 многоэтажных жилых домов, 26 школ, 21 детский сад, 14 лечебных заведений (из них 4 - стационары)", – говорится в сообщении на сайте ведомства в воскресенье утром.

Через повторные порывы в 21.00 субботы, в 2.00 и в 5.00 воскресенья, по состоянию на 7.00 25 февраля остается без теплоснабжения 144 объекта жилой и социально-бытовой сферы (восстановлено 522) в двух районах города, а именно: 129 домов (восстановлено 476), 7 детских садов (восстановлено 14), 5 лечебных учреждений (восстановлено 9) и 3 школы (восстановлено 23).

К ремонтным работам привлечены аварийные бригады КП "Харьковские тепловые сети" и "Жилкомсервис". Создан штаб во главе с первым заместителем городского головы Игорем Тереховым.

В информации подчеркивается, что ситуация находится на контроле Главного управления ГСЧС в Харьковской области.