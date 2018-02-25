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08:46 25.02.2018

В Харькове без теплоснабжения остались около 150 объектов жилой и соцбытовой сферы

В Харькове без теплоснабжения остались около 150 объектов жилой и соцбытовой сферы

В Харькове из-за нескольких порывов труб магистральной теплосети на протяжении вечера субботы и ночи воскресенья без теплоснабжения остались почти 130 многоэтажных жилых домов, 7 детских садов, 5 лечебных учреждений и 3 школы, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины.

  "24 февраля около 15.00 в Немышлянском районе Харькова из-за долговременной эксплуатации произошел порыв трубы магистральной теплосети диаметром 700 мм в результате чего без теплоснабжения остались 664 объекты жилой и социально-бытовой сферы в двух районах города, а именно: 605 многоэтажных жилых домов, 26 школ, 21 детский сад, 14 лечебных заведений (из них 4 - стационары)", – говорится в сообщении на сайте ведомства в воскресенье утром.

 Через повторные порывы в 21.00 субботы, в 2.00 и в 5.00 воскресенья, по состоянию на 7.00 25 февраля остается без теплоснабжения 144 объекта жилой и социально-бытовой сферы (восстановлено 522) в двух районах города, а именно: 129 домов (восстановлено 476), 7 детских садов (восстановлено 14), 5 лечебных учреждений (восстановлено 9) и 3 школы (восстановлено 23).

 К ремонтным работам привлечены аварийные бригады КП "Харьковские тепловые сети" и "Жилкомсервис". Создан штаб во главе с первым заместителем городского головы Игорем Тереховым.

В информации подчеркивается, что ситуация находится на контроле Главного управления ГСЧС в Харьковской области.

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Интерфакс-Украина
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