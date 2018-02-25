Миссия ОБСЕ обнаружила танки и гаубицы на запрещенной территории в ОРДО

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации прекращения огня и разграничения сторон (СЦКК) подтвердила информацию специальной мониторинговой группы ОБСЕ о сосредоточении боевиками тяжелой техники и вооружения за пределами отвода, что является нарушением минских договоренностей.

"Украинская сторона СЦКК информирует, что боевики НВФ ОРДО продолжают практику сосредоточения тяжелой техники и вооружения за пределами отвода, что является нарушением минских договоренностей. В частности, 22 февраля наблюдателями СММ ОБСЕ было выявлено 36 единиц танков (Т-64), которые размещены в районе населенного пункта Круглик, и 5 единиц буксируемых гаубиц (Д-30) в районе населенного пункта Ясное", - говорится в сообщении украинской стороны СЦКК в субботу на сайте Минобороны Украины.

Кроме того, по предварительной информации, на территории средней школы по улице Б. Хмельницкого в г.Донецк было обнаружено 10 единиц танков, а на северо-восточной окраине населенного пункта Калиновка - артиллерийские системы и минометы разного калибра.

"Указанное свидетельствует о пренебрежении оккупационной администрацией Российской Федерации требований актов международного права, о запрете размещения в населенных пунктах тяжелого вооружения и техники, а также систематического нарушения достигнутых договоренностей по отводу средств огневого поражения от линии соприкосновения сторон в соответствии с минскими договоренностями", - заявляет украинская сторона СЦКК.