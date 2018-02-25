События

00:48 25.02.2018

Миссия ОБСЕ обнаружила танки и гаубицы на запрещенной территории в ОРДО

Миссия ОБСЕ обнаружила танки и гаубицы на запрещенной территории в ОРДО

        Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации прекращения огня и разграничения сторон (СЦКК) подтвердила информацию специальной мониторинговой группы ОБСЕ о сосредоточении боевиками тяжелой техники и вооружения за пределами отвода, что является нарушением минских договоренностей.

      "Украинская сторона СЦКК информирует, что боевики НВФ ОРДО продолжают практику сосредоточения тяжелой техники и вооружения за пределами отвода, что является нарушением минских договоренностей. В частности, 22 февраля наблюдателями СММ ОБСЕ было выявлено 36 единиц танков (Т-64), которые размещены в районе населенного пункта Круглик, и 5 единиц буксируемых гаубиц (Д-30) в районе населенного пункта Ясное", - говорится в сообщении украинской стороны СЦКК в субботу на сайте Минобороны Украины.

      Кроме того, по предварительной информации, на территории средней школы по улице Б. Хмельницкого в г.Донецк было обнаружено 10 единиц танков, а на северо-восточной окраине населенного пункта Калиновка - артиллерийские системы и минометы разного калибра.

      "Указанное свидетельствует о пренебрежении оккупационной администрацией Российской Федерации требований актов международного права, о запрете размещения в населенных пунктах тяжелого вооружения и техники, а также систематического нарушения достигнутых договоренностей по отводу средств огневого поражения от линии соприкосновения сторон в соответствии с минскими договоренностями", - заявляет украинская сторона СЦКК.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Донецкой области остановлен транзит амфетамина из оккупированной Макеевки

Топонимическая комиссия рассмотрит вопрос о присвоении школе имени подростка Дидыка, погибшего в теракте возле Дворца спорта в Харькове в 2015 году

На Евровидение-2018 от Украины поедет MELOVIN

Запрос Генпрокуратуры в Нидерланды о взятии у Саакашвили образцов голоса является нонсенсом - адвокат

Луганское на Донетчине вследствие ночного артобстрела частично осталось без света

Вдоль линии разграничения на Донбассе в субботу днем обстрелов не зафиксировано

В Киеве в коммунальную собственность вернули кинотеатр "Тампере"

За прошедшие сутки боевики 13 раз открывали огонь по позициям ВСУ, без потерь

Модернизация наружного освещения в Киеве повысит безопасность на улицах и сэкономит бюджет

Обвинительный акт в отношении злоумышленницы, похитившей ребенка в Киеве, направлен в суд

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп заверил, что у России не было на него компромата, и пожаловался на проводимую против его соратников "охоту на ведьм"

Постпред США при ООН призывает все стороны оказывать давление на Дамаск, чтобы добиться имплементации "гуманитарной" резолюции

Совбез ООН единогласно принял резолюцию о перемирии в Сирии

Юнкер: предложенные саммиту ЕС реформы европейских институтов не противоречат союзным договорам

На Берлинале вручили призы независимых жюри

Почти 290 единиц техники убирают снег в Киеве

В Украине к началу следующей недели похолодает еще больше

Участник АТО хранил дома на Николаевщине патроны, гранату и сигнальные ракеты

В Польше задержали хакера-украинца, в США ему грозит 30 лет тюрьмы

Число жертв двойного теракта в Сомали достигло почти 40 человек

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА